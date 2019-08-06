التحقيق مع مسجل سرق 23 سيارة فى القاهرة الجديدة

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، التحقيق مع مسجل خطر؛ لاتهامه بسرقة 23 سيارة في التجمع الخامس.



أكدت تحريات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، ارتكاب عاطل، 33 سنة، العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.



عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى مستأجرة.



وبمواجهته اعترف بارتكاب 23 حادثة سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب، باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته، وتم التوصل إلى المجني عليهم، وباستدعائهم تعرفوا على المضبوطات، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.