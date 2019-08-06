مديرعيادات معهد الأورام: نستقبل 295 ألف مريض سنويًا

قال الدكتور عمرو الدميري، مدير العيادات الخارجية بمعهد الأورام، إنهم يستقبلون حوالي 25 ألف مريض شهريًا، و295 ألف سنويًا.



وأضاف الدميري خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنهم يقضون بالعيادات الخارجية يومًا كاملًا، ويحصلون على علاجهم في نفس الوقت لارتباطهم بجرعات محددة يستحيل تأخيرها، لافتا أثناء تجولهم داخل العيادات الخارجية بالمعهد، إلى الصيدلية الإكلينيكية بالمعهد، التي تقوم بتحضير الدواء الكيمياوي يوميًا للمرضى وإرسال الجرعات للمرضى بمستشفى هرمل دار السلام.



وأكد أنهم كانوا متواجدين بالمعهد وقت وقوع الحادث الإرهابي، ومع ذلك لم يتوقفوا عن تقديم الخدمة للمرضى، مشيرا أن كافة الأطباء والموظفيين بالمعهد حرصوا على التواجد فور علمهم بالحادث لتقديم الخدمة.



وأضاف الدميري في حواره مع الإعلامي حسام الدين حسين، أثناء تجولهم داخل العيادات الخارجية بالمعهد، أنهم يستقبلون يوميًا ما يقرب من 1500 مريض، منهم حوالي 300 مريض بعيادات الأطفال، و500 مريض بعيادات الجراحة.