رئيس الرقابة الإدارية: مستمرون في مكافحة الفساد

وجه الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بضرورة أن تشتمل خطة عمل الهيئة على الاستمرار في بذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه بالسبل التي تؤكد إرساء قيم الأمانة والنزاهة، واحترام القانون، ونشر الشفافية لتدعيم وتعزيز التنمية التي لن تتحقق إلا باتخاذ التدابير الوقائية للحد من الفساد.



وأكد ضرورة تطبيق معايير الرقابة الوقائية في جميع قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط الجهات التنفيذية لتحقيق تغير ملموس لحياة المواطنين والتغلب على العقبات التي تواجه التنمية في مجتمعنا الذي هو في أمس الحاجة للإعمار والإصلاح وتحسين الجودة المعيشية للمواطن.



جاء ذلك في كلمته التي وجهها إلى أعضاء الهيئة بمناسبة بدء العام الرقابي الجديد اعتبارًا من يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو المقبل 2020.



ومنذ بداية عام 2019 وحتى الآن، فقد نجحت الرقابة الإدارية على مدار سبعة أشهر في تحقيق عديد من الجهود والإنجازات والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد واتخذت الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، ولبت مطالب قطاعاتها وفحصت شكاوى المواطنين.