بريطانيا تغلق أكبر محطة مترو فى لندن بسبب تهديدات إرهابية

أعلنت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن اليوم الثلاثاء، أنها أغلقت محطة مترو، الأكثر زحامًا، في لندن، "كناري وورف" بسبب تحذيرات إرهابية، دون الإشارة إلى ماهية التحذيرات والتهديدات الأمنية المحتملة، وسنوافيكم بالأخبار تباعًا.



يذكر أن بريطانيا شهدت مؤخرا عددًا من حالات الإرهاب بسبب الكراهية، فقد قتل شخص في صباح يوم الإثنين 19 يونيو 2017، وأصيب 10 آخرون عندما دهست سيارة فان كانت مارة قرب مسجد شمال لندن.



يتزامن هذا مع زيادة عدد حالات الطعن في لندن، فقد ازدادت جرائم الطعن بالسكاكين في بريطانيا على نحو كبير.



كما تعرضت 5 مساجد في بريطانيا في مارس الماضي، لاعتداءات من جانب مجهولين، وجاءت الاعتداءات بعد أسبوع من هجوم على مسجدين في نيوزيلندا أوقعا عشرات الضحايا.