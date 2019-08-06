عاطلان وراء سرقة الهواتف من السيارات بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، من ضبط عاطلين يسرقلت أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة من السيارات في منطقة التجمع.



وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بقيام "محمد. ف"، عاطل، بارتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات بإسلوب كسر الزجاج.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، اثناء استقلاله سيارة.



وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكابه 44 حادث سرقة من داخل سيارات باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته.



كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدي عميله «م. م»، تم ضبطه وبحوزته: «33 جهاز لاب توب، جهازين آي باد، 3 هاتف محمول، جهازين تابلت».



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، العرض على النيابة للتحقيق.