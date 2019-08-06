رئيس جامعة الزقازيق في ذكرى قناة السويس الجديدة: حققت تماسك الوطن

تقدمت الدكتورة ميرفت عسكر، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، نيابة عن أسرة جامعة الزقازيق بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بمرور أربعة أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرة إلي أن إنجاز هذا المشروع خير دليل على رؤية القائد الذي تدعمه إرادة الشعب كمشروع عملاق للتنمية يرتبط به عشرات المشروعات الكبرى الأخرى، صناعيا وزراعيا ومشروعات خدمية دولية تجعل من المنطقة الشرقية مركزا لحركة التجارة العالمية.



وأكدت عسكر أن انجاز هذا المشروع كان بمثابة دلالة واضحة علي قدرة وعزيمة وإرادة مصر، قيادة وشعبا اختارت طريق البناء والتنمية والعمل الجاد الدؤوب والتكاتف،لتحقيق وحدة وتماسك هذا الوطن ودحر الأيادي المخربة التي تريد إسقاط مصر، من أجل مستقبل واعد تتوحد فيه جهود المخلصين من أبناء مصر في الداخل والخارج ونتطلع إليه لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء نحو مستقبل مشرق وغد أفضل.