الشهري لاعب الرائد السعودي يخضع لجراحة ناجحة في ألمانيا

أعلن نادي الرائد السعودي اليوم الثلاثاء خضوع صالح الشهري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لعملية جراحية في ألمانيا، وقد تكللت بالنجاح.



ونشر الرائد صورة للاعب عبر إجراء العملية، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".



وغرد النادي "أجرى لاعب فريق الرائد الكابتن صالح الشهري عملية جراحية (فتق رياضي) اليوم في أحد المراكز الطبية في ألمانيا وتكللت بالنجاحولله الحمد."



وتجدر الإشارة إلى أن صالح الشهري تصدر قائمة الهدافين من اللاعبين المحليين في الموسم الماضي، وقد سجل للرائد 16 هدفا منها ثلاثية في شباك الأهلي وثلاثية أخرى في شباك أحد.