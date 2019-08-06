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منوعات

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:28 م
جريدة الدستور
الدستور
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ينتظر الكثر من الطلاب اليوم نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية للجامعات 2019، عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظهورها اليوم على موقع تنسيق مصر، بعد المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء.

أوشكت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على الظهور ليطمئن أكثر من 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية من الذين سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثانية , والتى من المتوقع ظهورها بعد ساعات قليلة بعد عقد وزارة التعليم العالى للمؤتمر الصحفى, ومن المؤكد أن تبدأ المرحلة الثالثة بعد انتهاء ظهور نتيجة المرحلة الثانية مباشرة واعلان نتيجة الدور الثانى, فمن المتوقع اعلان موعد استقبال رغبات المرحلة الثالثة بعد ظهور نتيجة الدور الثانى بيوم أو يومين بحد أقصى.

تنسيق مصر .. إعلان نتجية تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019
 
ومن المتوقع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 غد الثلاثاء وبأقصى تقدير الأربع المقبل, وقد انتهت عملية استقبال وتعديل الرغبات أمس الأحد على أن ينتظر ظهور نتيجتها الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير, واستمرت عملية تسجيل الرغبات فى المرحلة الثانية حوالى خمسة أيام من أربعاء الأسبوع الماضى وحتى الأحد من الأسبوع الحالى.

وينشر الدستور اليوم سوف  لكم نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الخاص بالثانوية العامة 2019، وذلك بشكل حصري في أعقاب ظهورها، على الموقع الإلكتروني المخصص لها من تنسيق مصر.

وعند فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة فتنقسم الى مرحلتين المرحلة الثالثة للناجحين فى الدور الأول والمرحلة الثالثة للذين تقدموا فى الدور الثانى واجتازوا الامتحانات بنجاح, ومن المتوقع تأخر ظهور نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 وذلك لكبر عدد الطلاب والطالبات الذين سجلو رغباتهم فى هذه المرحلة.

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