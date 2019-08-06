انخفاض جديد فى أسعار الأسماك.. والبلطى بـ30 جنيهًا

قال أحمد جعفر، عضو شعبة الأسماك، بالغرف التجارية، إن أسعار الأسماك شهدت مزيدًا من الانخفاض اليوم الثلاثاء.



وأضاف جعفر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار البلطى سجلت سعرًا بين 15- 30 جنيهًا فيما تراجعت أسعار البوري إلى 30 - 50 جنيهًا والمكرونة تراوحت بين 50- 60 جنيهًا.



وأشار إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة قلة الإقبال على الأسماك، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى ومزيد من الطلب على اللحوم.



فيما استقر سعر الجمبرى ليسجل 90 – 300، والبربون بين 30- 40 جنيهًا والقشر بين 40-60 جنيهًا للكيلو.



وسجلت الكابوريا بين 30 – 140 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيهًا للكيلو.