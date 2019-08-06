انخفاض جديد فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب الغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا جديدًا فى أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بقيمة جنيه واحد للعيار.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عيار 18 سجل نحو 565 جنيها، فيما سجل عيار21 سجل نحو 669 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 755 جنيهًا.



وعن أسعار الجنيه الذهب فسجل نحو 5300 جنيه، فيما سجل سعر الأوقية العالمية 1448 جنيهًا، متوقعًا مزيدًا من التوقعات خلال التعاملات المسائية.



ويشكل الذهب جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة التى تتجاوز المليار دولار سنويًا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة، والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.