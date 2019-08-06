"الإسكندرية للحاويات" تستحوذ على 13% من "المجموعة المصرية للمحطات"

وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، على نقل حصة من ملكية الشركة في رأسمال المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.



وأوضحت الإسكندرية لتداول الحاويات، في إفصاحها للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري قررت نقل ملكية نسبة 13% من إجمالي رأس مال المصرية للمحطات إليها، منوهة إلى أنها ستقوم بسداد نصيبها في رأسمال الشركة بعد الانتهاء من كل الإجراءات.



وبذلك يتوزع هيكل رأس مال "المصرية للمحطات" بين القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 20% بدلًا من 33%، والإسكندرية للحاويات بنسبة 13%، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 34%، وهيئة قناة السويس بنسبة 33%.



يذكر، تم تأسيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عام 2018 برأس مال مرخص به 500 مليون جنيه، في ضوء الاتفاق الموقع بين كل من القابضة للنقل البحري والبري والهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس، لتعميق وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 5562 بميناء الإسكندرية.



يذكر أن المؤشرات المالية للإسكندرية لتداول الحاويات عن العام المالي الماضي، أظهرت تراجع صافي ربح الشركة حيث سجلت نحو 1.85 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو الماضي مقابل 2.44 مليار جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له.