ارتفاع ضحايا انفجار بمستودع ذخيرة في سيبيريا لـ8 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مستودع ذخيرة بإقليم «كراسنويارسك» في سيبيريا، اليوم الثلاثاء، إلى ثمانية قتلى على الأقل، وما زالت عمليات إجلاء السكان من المناطق القريبة جارية.



وقالت قنوات محلية إن حريقًا خارج المستودع كان السبب في سلسلة الانفجارات التي وقعت، أمس الإثنين، بالمستودع الكائن داخل وحدة عسكرية بقرية "كامنكا".



وتابعت القناة إن الحريق ما زال مشتعلًا بالمستودع الذي يحوي قرابة 40 ألف قذيفة من عيار 125 و152 مللي، والتي تستخدم بشكل رئيسي في تسليح الدبابات والهاوتزر.