اليونان تدين بشدة الهجوم الإرهابى على معهد الأورام
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:08 م
أ ش أطباعة
أدانت اليونان، بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي وقع خارج معهد الأورام بالقاهرة، الذي استهدف المدنيين الأبرياء والمرضى والعاملين في المجال الطبي.
وأكدت الخارجية اليونانية - في بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الثلاثاء - وقوفها بجانب مصر حكومة وشعبًا، مقدمة التعازي الحارة لأسر الضحايا.
وأكدت الخارجية اليونانية - في بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الثلاثاء - وقوفها بجانب مصر حكومة وشعبًا، مقدمة التعازي الحارة لأسر الضحايا.