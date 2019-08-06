اليونان تدين بشدة الهجوم الإرهابى على معهد الأورام

أدانت اليونان، بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي وقع خارج معهد الأورام بالقاهرة، الذي استهدف المدنيين الأبرياء والمرضى والعاملين في المجال الطبي.



وأكدت الخارجية اليونانية - في بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الثلاثاء - وقوفها بجانب مصر حكومة وشعبًا، مقدمة التعازي الحارة لأسر الضحايا.