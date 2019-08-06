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عالم

مفوضية اللاجئين قلقة إزاء إقرار برلمان إيطاليا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:08 م
جريدة الدستور
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أعربت المفوضية السامية لشئون اللاجئين عن قلقها الشديد إزاء إقرار البرلمان الإيطالي نسخة إضافية لمرسوم أمنى يفرض عقوبات مشددة على السفن والأشخاص الذين يقومون بعمليات بحث وإنقاذ فى البحر المتوسط.

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن بيان المفوضية السامية لشئون اللاجئين: أن فرض عقوبات متعددة على الأطراف غير الحكومية المنخرطة في عمليات البحث والإنقاذ قد يعرقل هذه التحركات فى البحر، خاصة أن عمل الدول الأعضاء قد تراجع إلى حد كبير في هذا المجال.

ووفقًا للبيان، فإن الهيئة الأممية ترى أن المنظمات غير الحكومية تلعب دورًا لا يستهان به في إنقاذ حياة اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا، فلا ينبغي تجريم أو وصم أنشطة الأطراف التي تتحرك بدوافع التضامن والإنسانية.

وناشدت المفوضية السلطات المعنية في أوروبا بعدم مطالبة المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية بنقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبى، بسبب الوضع الأمنى المتقلب للغاية والنزاع المستمر والتقارير عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان.

ودعت المفوضية الدول الأوروبية إلى البناء على المناقشات الأخيرة فى باريس لوضع آلية مؤقتة للتقاسم في من يتم إنقاذهم، مبنية على المسئولية والمصالح المشتركة.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الايطالي صادق- مساء أمس- على النسخة الثانية من المرسوم الأمني، الذي يستهدف بالأساس الهجرة غير النظامية وسفن المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات الإنقاذ، وبمقتضى المرسوم الذي أقره مجلس النواب في نهاية الشهر الماضي وأصبح قانونا بتصويت أمس، يحق لوزير الداخلية الإيطالى تقييد أو حظر دخول أو عبور السفن في المياه الإقليمية لأسباب أمنية، كما يفرض القانون غرامة تتراوح من 150 ألف يورو إلى مليون على قبطان السفينة في حالة انتهاك حظر الدخول أو العبور أو التوقف في المياه الإقليمية الإيطالية، فضلًا عن عقوبة إضافية تتمثل في الاستيلاء على السفينة.
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