مقتل شخصين وإصابة آخرين فى هجوم صاروخى شمال سوريا

قتل شخصان وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر هجوم صاروخى استهدف قرى بلدية "جورين" في ريف حماة الشمالي بسوريا.



وقال شهود عيان إن عشرين قذيفة صاروخية مصدرها مناطق "المنصورة" و"تل واسط" فى محافظة حماة سقطت على قرية "الجيد"؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.



وأضاف الشهود أن قرية "عين سليمو" التابعة لبلدية جورين استُهدفت بـ8 صواريخ؛ ما أدى إلى مقتل فتاة وإصابة 3 آخرين، لافتين إلى أن قرية "عين الحمام" استهدفت بـ3 صواريخ بركان، من قرية "خربة الناقوس".