الناتو يصف ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بمنافسة الدول العظمى

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمالي الأطلنطي "الناتو" إنه يعتقد أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم حدث نتيجة للتنافس بين القوى العظمى.



ونبه ستولتنبرج- في خطاب ألقاه في مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة فكتوريا بمدينة ويلينجتون النيوزلاندية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية اليوم الثلاثاء- إلى تزايد التواجد الروسي في الدول والمناطق الأخرى، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.



وأوضح أن روسيا تحاول التدخل وتقويض الثقة في المؤسسات بالعديد من دول المتحالفة مع الناتو وفي أماكن أخرى أيضًا.



يذكر أن حلف الناتو عبارة عن منظمة عسكرية أوروبية،كان الهدف من إنشائها مواجهة حلف وارسو، وذلك في أثناء الحرب الباردة، ويضم حلف الناتو 28 دولة.