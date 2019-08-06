واشنطن تعرب عن قلقها إزاء إلغاء الهند الوضع الخاص لإقليم كشمير

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء قرار الهند بتجريد إقليم كشمير، المُتنازع عليه مع باكستان والمُعترف به من جانب الأمم المتحدة، من وضعه الخاص.



ونقلت صحيفة (إكسبرس تربيون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله- في تصريح خلال مؤتمر صحفي دوري بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك: "ندعو جميع الأطراف الخاصة بقضية إقليم كشميرإلى التحلي بضبط النفس".



وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يشدد دائمًا على ضرورة تسوية جميع النزاعات العالقة بين باكستان والهند بما في ذلك قضية كشمير، من خلال الحوار.



وكان فريق المراقبين العسكريين التابع للأمم المتحدة في الهند وباكستان قد رصد وأفاد، في وقت سابق، بتزايد الأنشطة العسكرية على طول خط المراقبة الفاصل بين البلدين.



يذكر أن الهند قامت، أمس الإثنين، بتجريد إقليم كشمير من وضعه الخاص؛ الذي يسمح له بسن قوانينه الخاصة باستثناء التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة.



من جانبها، استنكرت باكستان بشدة هذا القرار، مرجحة أن يثير ردود أفعال عنيفة في المنطقة، وطلبت من بعثة تقصي الحقائق الأممية، تقدير الوضع في الإقليم المُتنازع عليه.