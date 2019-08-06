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عالم

الشبكة المصرية للسرطان فى أمريكا تعلن تبرعها بمليون جنيه لمعهد الأورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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قررت الشبكة المصرية للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، التبرع بمبلغ قدره مليون جنيه مصري لتقديم المساعدات اللازمة لمعهد الأورام، وكذلك دعم أسر الضحايا من أفراد الأمن الذين لقوا مصرعهم جراء هذا الحادث أثناء تأدية واجبهم بكل شرف وإخلاص.

وقام كل من الخبير العالمي الدكتور محمد العريان، والدكتور هشام الصيرفي، كممثلين عن الشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتواصل مع وزارة الصحة، وأبلغاها بقرار تبرع أعضاء الشبكة بمبلغ مليون جنيه مصري دعمًا للمعهد.

وثمنت الهجرة موقف أعضاء الشبكة المصرية للسرطان في هذا الظرف الراهن، مؤكدة أن تحركهم الفوري إنما يجسد عظمة المشاعر الوطنية التي يتحلون بها، واصفة بأنها الإنسانية في أبهى صورها.

هذا وتشيد الهجرة بمسارعة المصريين المقيمين بالخارج إلى التبرع لمعهد الأورام القومي الذي تأثر نتيجة الحادث الإرهابي، موضحة أنه يمكن التبرع للمعهد من خلال إرسال رسالة بها رقم 777 على رقم 9797، أو إيداع التبرع عن طريق خدمة "فوري" على رقم 777، أو إيداع مبلغ التبرع في مختلف البنوك المصرية على حساب رقم 777 سويفت كود NBEGE6CX150، أو من خلال خدمة البريد المصري على ذات الرقم، إضافة إلى أنه يمكن التبرع من الخارج عن طريق كروت الائتمان من خلال موقع المعهد القومي للأورام عبر الرابط التالي:
http:www.nci.cu.edu.egDonation_Details.aspx
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