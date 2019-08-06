سانا: مسلحون يعتدون بالصواريخ على جورين والجيد بحماة

اعتدت التنظيمات المسلحة بعدد من القذائف الصاروخية على قريتي جورين والجيد بريف حماة الشمالي، في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن التنظيمات المسلحة المنتشرة في بلدتي سفوهن وكفر عويد بريف إدلب الجنوبي اعتدت صباح اليوم بالقذائف الصاروخية على قريتي جورين والجيد بريف حماة الشمالي.



وأشارت "سانا" إلى أن الاعتداءات أسفرت عن إلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأضافت أن وحدات الجيش السوري العاملة بالريف الشمالي ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عددًا من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.



يأتي هذا عقب مرور أشهر على سقوط آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في الباغوز في سوريا.