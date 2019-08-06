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مصر

احتضان 5 شركات تكنولوجية ناشئة بأكاديمية البحث العلمى

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:59 ص
جريدة الدستور
عمرو خان
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وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، عقود احتضان 5 شركات تكنولوجية ناشئة بالدورة الثالثة من حاضنة "طريق"، وهى فرع من بين 19 حاضنة فرعية تابعة للبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) بأكاديمية البحث العلمى، والشركات المحتضنة فى مجال إنترنت الأشياء والمستشعرات الذكية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

وتعد حاضنة "طريق" أول حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات، وأطلقت الحاضنة في فبراير 2017 والممولة من الأكاديمية بما يقرب من 5 ملايين جنيه، وتخرج منها 20 شركة محتضنة خلال الدورتين الأولي والثانية، يأتى ذلك في إطار الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (2018-2022) وهى جزء من استراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلي تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلى.

كما تفقد الدكتور محمود صقر، والدكتور هشام الديب، والدكتورة هالة الصادق، مديرة الحاضنة، مقر الحاضنة بمعهد بحوث الإلكترونيات، واستمع سيادته إلى عروض مختصرة من الشركات الناشئة عن المشاريع الخاصة بهم والمحتضنة ضمن البرنامج القومی للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى "انطلاق"، والذى يهدف إلي دعم أصحاب الابتكارات والشركات الناشئة في مختلف مجالات الإلكترونيات وتطبيقاتها مع التركيز على الأفكار والمشروعات ذات الأهداف الاستراتيجية، والعائد المباشر على الاقتصاد القومي من خلال خلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والتوجيه عن طريق برنامج مكثف مدته من ستة أشهر لسنة، تخضع من خلاله الشركات الناشئة التي يتم تأهيلها لتدريب مكثف يتركز حول تطوير نموذج العمل التجاري، وبناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالي للشركة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتواصل مع أكثر من 100 من المتخصصين في التوجيه، وبذلك يتم تقديم الخبرة الفنية والإدارية في إدارة الحاضنات التكنولوجية والدعم المادي بقيمة من 150 إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة لتطوير النموذج الأولي لكل شركة.

يذكر أن برنامج الحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي "انطلاق" الممول بـ52 مليون جنيه، احتضن أكثر من 95 شركة منذ عام 2016 وحتى الآن، وتم تخريج 69 شركة تكنولوجية ناشئة، كما بلغ عدد فروع الحاضنات التكنولوجية 19 حاضنة، ومن ثم أتاح برنامج انطلاق أكثر من 240 فرصة عمل إلی الآن لشباب المبتكرين ورواد الأعمال.
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