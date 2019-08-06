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عالم

بعد حادث معهد الأورام.. كيف دعمت السفارات الأجنبية مصر في مواجهة الإرهاب؟

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:59 ص
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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بالشجب والإدانة، أعلنت السفارات الأجنبية في القاهرة موقفها المؤيد لمصر في مواجهة الإرهاب، وذلك في أعقاب الحادث الإرهابي الغاشم لانفجار سيارة مفخخة في محيط المعهد القومي للأورام بمنطقة قصر العيني.

في هذا الصدد، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الذي تسبب في وفاة 20 شخصًا وإصابة 50 من الأبرياء، مؤكدًا تضامن الاتحاد الأوروبي مع مصر والوقوف جنبًا إلى جنب معها في مكافحة الإرهاب.

ووصف سوركوش، في تدوينه له، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الحادث بأنه "كارثة إنسانية بشعة"، ناقلًا تعازي الاتحاد الأوروبي لمصر، ودعم جهودها في محاربة الإرهاب.

وأدانت السفارة الأمريكية في القاهرة بشدة القتل الإرهابي المأساوي خارج المعهد القومي للأورام، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة مع مصر في حربها ضد الإرهاب وتقديم التعازي إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وشهدت الولايات المتحدة، أيضًا، على مدى الأيام الماضية عدة حوادث إرهابية استهدفت مواطنين أبرياء بعد حادث لإطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو خلف أكثر من 30 قتيلًا.

من جانبها، أعربت سفارات أيرلندا وألمانيا وإيطاليا عن تعازيها لأسر وأصدقاء الذين لقوا حتفهم في الانفجار، مؤكدين الإدانة الشديدة لهذا الإرهاب الغاشم.

بدوره، أدان السفير الفلسطيني دياب اللوح، الهجمات الإرهابية التي تقوم بها عصابات تحاول ترويع أمن الشقيقة الكبرى مصر، مؤكدًا أن القيادة المصرية وكل الأجهزة الأمنية ستبقى درعًا متينة في وجه كل من يحاول النيل من أمن مصر وأمانها، معربًا عن وقوف فلسطين إلى جانب مصر رئيسًا وشعبًا في معركتها لدحض الإرهاب، وثقة الشعب الفلسطيني بقدرة مصر على الانتصار في معركة الأمة ضد الإرهاب، ودحر أوكار تلك الجماعات المتطرفة.

و أكد السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، الحادث الإرهابي، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا، ومؤكدًا على وقوف المملكة إلى جانب مصر في محاربة الإرهاب.
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