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عالم

فلسطين وألمانيا يناقشان سبل دعم العلاقات المشتركة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبوعمرو، اليوم الثلاثاء، الممثل الألماني لدى دولة فلسطين كريستيان كلاج في مكتبه برام الله.

وأطلع أبوعمرو كلاج على آخر المتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة، خاصة العلاقة مع إسرائيل، مؤكدًا خطورة ما تمارسه بحق الشعب الفلسطيني من هدم للبيوت خاصة في واد الحمص.

وأشار إلى خطورة الوضع الإقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الناتج عن استمرار إسرائيل لاقتطاعها من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدًا رفض القيادة استلام هذه الأموال منقوصة والتزامها في صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى.

وأكد أبوعمرو موقف القيادة الفلسطينية الرافضة للقرارت الأمريكية التي تمس جوهر الثوابت الفلسطينية، مشددًا على أهمية وجود غطاء دولي متعدد الأطراف لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة عملية السلام.

وتباحث الطرفان في الزيارة المرتقبة للرئيس محمود عباس إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتباحث في العديد من القضايا.
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