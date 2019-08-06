كوريا الشمالية تتهم أمريكا بإثارة التوتر العسكري

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء "بإثارة التوتر" من خلال إجراء تدريبات

عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية وقالت إن بيونجيانج ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها.



وقال جو يونج تشول، وهو دبلوماسي كوري شمالي في جنيف، لمؤتمر ترعاه الأمم المتحدة بشأن نزع السلاح إن بيونجيانج ستضطر إلى "إعادة النظر في الخطوات الكبيرة التي اتخذتها حتى الآن".