الإعلام الصيني: أمريكا تدمر النظام العالمي عن عمد

نقلت الصحيفة الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تدمر النظام العالمي عن عمد"، وذلك بعد يوم من تصنيف واشنطن بكين متلاعبا بالعملة، في حرب تجارية متصاعدة على نحو سريع.



جاء هذا الاتهام بعد تراجع حاد لليوان، أمس الاثنين، ما أدى إلى شقاق أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم، وسحق أي آمال بالتوصل لحل سريع لحربهما التجارية الممتدة منذ عام.



واتسع نطاق النزاع ليتجاوز الرسوم الجمركية ويصل إلى مجالات أخرى مثل التكنولوجيا، ويحذر محللون من أن الإجراءات الانتقامية المتبادلة قد تتسع في النطاق والشدة، مما يؤثر سلبا بدرجة أكبر على نمو الاقتصاد العالمي.



وفي مقالة افتتاحية شديدة اللهجة، قالت صحيفة “الشعب” اليومية إن الولايات المتحدة تحتجز مواطنيها رهائن، دون التطرق لأحدث قرار أمريكي.



وذكرت المقالة أن مسؤولية الدول الكبيرة هي توفير الاستقرار والطمأنينة للعالم، وفي الوقت نفسه تهيئة الظروف والفرص لتحقيق التنمية المشتركة لكافة البلدان.



وأضافت “لكن البعض في الولايات المتحدة يفعلون العكس تماما”.



كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، أمس الاثنين، أنها قررت لأول مرة منذ عام 1994 تصنيف الصين متلاعبا بالعملة، لتنقل النزاع التجاري إلى منطقة غير مدروسة، وتضيف إلى عمليات البيع المحموم في الأسواق المالية العالمية.