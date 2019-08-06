إعلان القائمة التكميلية لحركة المحليات بعد قليل

اعتمدت وزارة التنمية المحلية،منذ قليل، حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية، والتي ضمت عدة مفاجآت، تمثلت في نقل وندب 71 قيادة محلية على مستوى المحافظات.



وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بإجراء تقييم ومتابعة أداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية على أرض المحافظات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.



وأعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأسماء الأولى التي تم الانتهاء من اعتمادها، بينما لا تزال هناك قائمة أخرى لم يتم إعلانها، لعدم انتهاء إجراءات الإعلان، وسنوافيكم بها بعد قليل.