تركيا تعلن تحييد 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، تحييد سبعة مسلحين من منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق.



وقالت الوزارة، في بيان لها، إن مقاتلات حربية شنت غارات استهدفت أوكارا للمنظمة بمنطقة "غارا".



وكانت القوات التركية أطلقت في مايو الماضي "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمال العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي تقول إنه يهددها.



ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.



وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.