إيران تكشف النقاب عن قنابل متطورة محلية الصنع

كشف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، النقاب عن قنابل متطورة ذكية مصنوعة محليًا؛ وذلك بمناسبة يوم "الصناعات الدفاعية".



وقال حاتمي- وفقًا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الثلاثاء- أن القنابل التي أزيح الستار عنها بحضور وزير الدفاع الإيراني هي قنابل "ياسين" و"بالابان" المتطورة والموجهة بالغة الدقة من الجيل الجديد لسلسلة "قائم"، موضحًا أنه تم تصنيعها من قبل خبراء منظمات الصناعات الدفاعية والإلكترونية في وزارة الدفاع الإيرانية.



وأشار إلى أن قنبلة "بالابان" تعمل بمنظومة توجيه مبنية على "أي.إن.إس.أند جي.بي.إس." لزيادة الدقة، وهي ذات أجنحة قابلة للطي لزيادة مداها، ويتم تركيبها على مقاتلة "كرار"، مضيفًا أن قنبلة "ياسين" الموجهة بعيدة المدى- يمكن إطلاقها من مسافة 50 كم- وتوجيهها نحو الهدف لتصيبه بدقة عالية، كما يمكن استخدامها في جميع الظروف المناخية، وفي الليل والنهار، ويمكن نصبها على طائرات مقاتلة أو مسيرة، حيث إنها قادرة على إنجاز العمليات في المديات القصيرة والبعيدة.