الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

وفد إريتريا يتفقد الصوب الزراعية ومزارع إنتاج الجاموس في مصر

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:46 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
طباعة
استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، وفدا من المؤسسة الإريترية للمواشي والغلال الذي يقوم بزيارة مصر حاليا.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إنه وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، زار الوفد الاريتري مشروع الصوب الزراعية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالعاشر من رمضان، وكذا مزارع إنتاج الجاموس البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بسخا، ومزرعة إنتاج حيواني تابعة للقطاع الخاص، حيث تعرفوا على أنظمة الإنتاج الحيواني وتربية الجاموس بمصر، كما زار الوفد مصنع لإنتاج الأسمدة ومزارع دينا لإنتاج الألبان.

وأضاف أن زيارة الوفد الاريتري كانت تهدف التعرف على الخبرة المصرية في المجال الزراعي والوقوف على ما وصلت إليه مصر من تقنيات وأنظمة في المجال الزراعي وتربية الجاموس.

وأكدت وزارة الزراعة استعدادها لتقديم كل سبل الدعم الممكنة وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين.

كما أكد أعضاء الوفد أنهم سوف يقوموا بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات الفعلية للجانب الإريتري وما يمكن لمصر أن تقدمه لهم وذلك في ضوء ما شاهده الوفد من تقدم مصري في مختلف القطاعات الزراعية.

يذكر أن هناك تنسيق كامل بين وزارتي الزراعة والخارجية في إعداد هذه الزيارة نظرا للعلاقات السياسية والإستراتيجية بين مصر وإريتريا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مبروك: القيادة الفنية لمنتخب مصر مهمة وطنية وشرف لأي مدرب

منذ ساعة و 12 دقيقة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات 71 قيادة محلية بالمحافظات

منذ يوم

التفاصيل الكامل لمنشور "هيئة البترول" بضوابط العلاوة للشركات

منذ ثلث ساعة

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

نشوب حريق في ملاهي بـ6 أكتوبر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

ستوديو

وقف تحضيرات فيلم "شاى بالقرنفل" ليحيى الفخرانى لأجل غير مسمى

مهاب مميش: قناة السويس أصبحت تحقق أرقامًا قياسية (فيديو)

ضابط يواجه بلطجيًا يحمل سكينا في مدريد (فيديو)

مسرح الدولة يقدم ١٢ عرضًا لجمهوره في العيد

رياضة

روني يقترب من الانضمام لديربي كاونتي

برشلونة يحارب من أجل عودة نيمار حتى النفس الأخير

3 أيام تتحكم في مستقبل ثلاثي نجوم برشلونة

كلوب يكشف عن سر فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي المقبل

الرئيس نيوز

مليون جنيه أخرى لـ "معهد الأورام".. من الشبكة المصرية للسرطان في أمريكا

الخارجية تطالب البرلمان الإفريقي بالنظر في مقترح "تجمع البرلمانيين في دول حوض النيل"

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات لـ٧١ قيادة محلية بالمحافظات

10 محاور لخطة الإصلاح الإداري في مصر وخطة لرفع كفاءة الكوادر

منوعات

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

"خفّاش" يثير الرعب بين ركاب طائرة أمريكية

الأمم المتحدة: زيادة عالمية في إنتاج الكوكايين

تدريب سائقات إناث لقيادة قطارات فائقة السرعة فى الصين

كشكول

"فوتوسيشن ست الحبايب" يخطف أنظار رواد السوشيال ميديا

تركيب 6 كاميرات مراقبة بمدارس بولاق الدكرور

تطبيق نظام الشباك الواحد بـ "أكتوبر التعليمية" لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

حادث معهد الأورام.. "خريجي الأزهر": الإرهاب لن يزعزع أمن مصر

إسلام سياسي

الإفتاء : لم تشهد الأمة أخبث من الإخوان- فيديو

مرصد الإفتاء يكشف لماذا يستهدف الإرهاب أعياد المصريين؟

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين


زيت وسكر

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تسكين مشروع تطوير “روضة السيدة”

“الصحة”: عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة تستقبل 35 ألف حاج

طرق التبرع لصالح المعهد القومي للأورام (صورة)

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

مسرح الدولة يشارك جمهوره في العيد بـ12 عرضًا

"الثابت والمتحول" و"أريد أن أنام" جديد الساقى

سجادة حمراء للكتّاب العرب

أهالي الزاوية الحمراء على موعد مع الثقافة الهندية

صفحتنا ع الفيس بوك