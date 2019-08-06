وفد إريتريا يتفقد الصوب الزراعية ومزارع إنتاج الجاموس في مصر

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، وفدا من المؤسسة الإريترية للمواشي والغلال الذي يقوم بزيارة مصر حاليا.



وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إنه وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، زار الوفد الاريتري مشروع الصوب الزراعية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالعاشر من رمضان، وكذا مزارع إنتاج الجاموس البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بسخا، ومزرعة إنتاج حيواني تابعة للقطاع الخاص، حيث تعرفوا على أنظمة الإنتاج الحيواني وتربية الجاموس بمصر، كما زار الوفد مصنع لإنتاج الأسمدة ومزارع دينا لإنتاج الألبان.



وأضاف أن زيارة الوفد الاريتري كانت تهدف التعرف على الخبرة المصرية في المجال الزراعي والوقوف على ما وصلت إليه مصر من تقنيات وأنظمة في المجال الزراعي وتربية الجاموس.



وأكدت وزارة الزراعة استعدادها لتقديم كل سبل الدعم الممكنة وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين.



كما أكد أعضاء الوفد أنهم سوف يقوموا بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات الفعلية للجانب الإريتري وما يمكن لمصر أن تقدمه لهم وذلك في ضوء ما شاهده الوفد من تقدم مصري في مختلف القطاعات الزراعية.



يذكر أن هناك تنسيق كامل بين وزارتي الزراعة والخارجية في إعداد هذه الزيارة نظرا للعلاقات السياسية والإستراتيجية بين مصر وإريتريا.