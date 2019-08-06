النمسا تطالب باستمرار الجهود الدولية من أجل عالم خال من النووي

طالبت وزارة الخارجية النمساوية، باستمرار الجهود الدولية من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.



وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء "أنه لأكثر من 70 عامًا يذكرنا الناجون من هيروشيما وناجازاكي بوحشية الأسلحة النووية".



وأضاف البيان - بمناسبة الذكرى الـ 74 لإلقاء القنبلة النووية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان بنهاية الحرب العالمية الثانية -"أننا نقدر هذه المناسبة ونتفهم التزام اليابانيين الثابت بعالم خالٍ من الأسلحة النووية".



يذكر أن القصف الذرّي على هيروشيما وناجازاكي، هو هجوم نووي شنته الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945.