الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

أبوالغيط يدين الحادث الإرهابي بمعهد الأورام بالقاهرة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:46 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بشدة، الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الأحد أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

وأعرب أبو الغيط - باسمه ونيابة عن الأمانة العامة للجامعة العربية - عن تعازيه لمصر (قيادةً وحكومةً وشعبًا)، ودعواته للمولى - عز وجل - أن يسكن الضحايا فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية وقوف الجامعة وتضامنها الكامل مع مصر في حربها المستمرة ضد الإرهاب، وتثمين الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية، في صون الاستقرار والسلم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات في تعاملات اليوم الاثنين

منذ يومين

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

منذ حوالي 14 ساعة

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

منذ حوالي 15 ساعة

"عار 57357".. المستشفى رفضت استقبال الأطفال بعد إخلاء معهد الأورام

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

نشوب حريق في ملاهي بـ6 أكتوبر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

ستوديو

وقف تحضيرات فيلم "شاى بالقرنفل" ليحيى الفخرانى لأجل غير مسمى

مهاب مميش: قناة السويس أصبحت تحقق أرقامًا قياسية (فيديو)

ضابط يواجه بلطجيًا يحمل سكينا في مدريد (فيديو)

مسرح الدولة يقدم ١٢ عرضًا لجمهوره في العيد

رياضة

روني يقترب من الانضمام لديربي كاونتي

برشلونة يحارب من أجل عودة نيمار حتى النفس الأخير

3 أيام تتحكم في مستقبل ثلاثي نجوم برشلونة

كلوب يكشف عن سر فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي المقبل

الرئيس نيوز

مليون جنيه أخرى لـ "معهد الأورام".. من الشبكة المصرية للسرطان في أمريكا

الخارجية تطالب البرلمان الإفريقي بالنظر في مقترح "تجمع البرلمانيين في دول حوض النيل"

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات لـ٧١ قيادة محلية بالمحافظات

10 محاور لخطة الإصلاح الإداري في مصر وخطة لرفع كفاءة الكوادر

منوعات

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

"خفّاش" يثير الرعب بين ركاب طائرة أمريكية

الأمم المتحدة: زيادة عالمية في إنتاج الكوكايين

تدريب سائقات إناث لقيادة قطارات فائقة السرعة فى الصين

كشكول

"فوتوسيشن ست الحبايب" يخطف أنظار رواد السوشيال ميديا

تركيب 6 كاميرات مراقبة بمدارس بولاق الدكرور

تطبيق نظام الشباك الواحد بـ "أكتوبر التعليمية" لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور

حادث معهد الأورام.. "خريجي الأزهر": الإرهاب لن يزعزع أمن مصر

إسلام سياسي

الإفتاء : لم تشهد الأمة أخبث من الإخوان- فيديو

مرصد الإفتاء يكشف لماذا يستهدف الإرهاب أعياد المصريين؟

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين


زيت وسكر

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تسكين مشروع تطوير “روضة السيدة”

“الصحة”: عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة تستقبل 35 ألف حاج

طرق التبرع لصالح المعهد القومي للأورام (صورة)

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

مسرح الدولة يشارك جمهوره في العيد بـ12 عرضًا

"الثابت والمتحول" و"أريد أن أنام" جديد الساقى

سجادة حمراء للكتّاب العرب

أهالي الزاوية الحمراء على موعد مع الثقافة الهندية

صفحتنا ع الفيس بوك