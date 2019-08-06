أبوالغيط يدين الحادث الإرهابي بمعهد الأورام بالقاهرة

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بشدة، الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الأحد أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.



وأعرب أبو الغيط - باسمه ونيابة عن الأمانة العامة للجامعة العربية - عن تعازيه لمصر (قيادةً وحكومةً وشعبًا)، ودعواته للمولى - عز وجل - أن يسكن الضحايا فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل.



وأكد مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية وقوف الجامعة وتضامنها الكامل مع مصر في حربها المستمرة ضد الإرهاب، وتثمين الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية، في صون الاستقرار والسلم.