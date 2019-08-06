إخلاء سبيل 3 أطفال متورطين في استعراض القوة بالزاوية الحمراء

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الثلاثاء، إخلاء سبيل 3 أطفال ووالدهم على ذمة قضية اتهامهم بالشروع في قتل شاب واستعراض القوة ضد المواطنين في الزاوية الحمراء.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن استعراض "عنتر. ز"، وأبنائه القُصر الثلاثة في يوليو 2018، القوة تجاه المجني عليه "حسن. م"، أثناء تواجده بمحل الواقعة وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السيطرة عليه والنيل منه ومن هيبته، لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه.



وأضافت التحقيقات، أنهم شرعوا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، فبعد أن نشبت مشاجرة بين المتهم الأول والمجني عليه، عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض وتربص بالمجني عليه وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر المتهم الأول بالمجني عليه حتى سدد له طعنات قاصدًا من ذلك إهراق روحه محدثًا إصابته، وذلك حال تواجد المتهمين على مسرحة الجريمة لمؤازرة والدهم.



وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن أن الواقعة تمت بسبب خلافات سابقة على الجيرة.



وجاء في أقوال الشاهد الأول "مصطفى. م"، أنه أثناء تواجده بالمحل الخاص به تنامى إلى سمعه صوت مشاجرة، وأبصر المتهمين يتعدون على المجني عليه، فتدخل لفض المشاجرة وأثناء ذلك حضر المتهم الأول، والذي تجمعه خلافات سابقة مع المجني عليه وطعنه قاصدًا قتله.