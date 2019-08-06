تجديد حبس عصابة سرقة الشركات في النزهة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر والشركات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تكوين 5 أشخاص تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والشركات بأسلوب كسر القفل.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة مستأجرة، وبحوزتهم "فردي خرطوش، مقص حديدي، عتلة حديدية".



بمواجهتهم أقروا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع، واعترفوا بارتكاب 14 حادث سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.



وتم بإرشادهم ضبط 12 شاشة عرض تليفزيون، 7 لاب توب، 11 جهاز ألعاب إلكترونية، بلاى ستيشن، 22 ذراع لأجهزة ألعاب إلكترونية، 4 ريموت كنترول، من متحصلات نشاطهم الإجرامى لدى عميلهم صاحب محل للألعاب الإلكترونية مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، كما تم ضبط مبلغ 330 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة.



وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.