حبس عاطل بتهمة حيازة سلاح أبيض في الزيتون

قررت نيابة الزيتون الجزئية، الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحققيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح أبيض بغرض التشاجر.



كانت البداية أثناء مرور قوة من قسم شرطة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، فاشتبه رجال المباحث في "ر. م" 23 سنة، بحوزته سلاح أبيض "مطواة".



وبسؤاله أمام رئيس مباحث الدائرة أقر بحيازته السلاح الأبيض بغرض التشاجر مع آخرين، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.