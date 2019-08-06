اليوم.. نظر تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، الثلاثاء، جلسة تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.



وكانت النيابة أسندت إلى "عبدالمنعم أبوالفتوح" اتهامات نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.