الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

تراجع المؤشر "تاسى" السعودي بمستهل التعاملات

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:53 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران - أسماء إبراهيم
طباعة
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.61% خاسرا 136.09 نقطة ليصل إلى مستوى 8329.16 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.3% خاسرا 48.93 نقطة ليصل إلى مستوى 3714.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 45.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 154 شركة.

وتراجع 19 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.42%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.17%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%.

وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.93%، ثم رعاية بنسبة 5.21%، ثم أميانتيت بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم "أسيج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.17% ثم الخليج للتدريب بنسبة 5.07%، ثم ولاء بنسبة 5.03%
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

منذ حوالي 13 ساعة

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

نشوب حريق في ملاهي بـ6 أكتوبر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

ستوديو

"البحوث الفلكية" تكشف سبب تغير لون سماء القاهرة وقت الغروب (فيديو)

أحمد صلاح حسني لـ "ستوديو" : "الممر" يليق بتاريخ السينما المصرية

أنجلينا جولي تتصدر البوستر الرسمي لـ "Maleficent: Mistress Of Evil"

"الكنز".. سد خانة في عيد الأضحي

رياضة

وصيف الدوري الفرنسي يتعاقد مع "يازجي"

تدريب شاق لريال مدريد قبل مواجهة ريد بول سالزبورج

"آس الإسبانية" تستعرض محاولات الريال لضم بوجبا

الفراعنة يخطفون الميدالية الذهبية في أولمبياد كرة القدم بالهند

الرئيس نيوز

(انفوجراف) خطوات التبرع للمعهد القومي للأورام

بريطانيا تنضم إلى المهمة الأمريكية لحماية السفن التجارية في الخليج

المالية: نتواصل مع الصحة لتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل "القومي للأورام"

إجمالي تبرعات إعادة ترميم المعهد القومي للأورام (انفوجراف)

منوعات

تدريب سائقات إناث لقيادة قطارات فائقة السرعة فى الصين

دراسة: استخدام السماعات قد يسبب فقدان السمع

طفل يبلغ عن والده لاجتيازه الإشارة الحمراء

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

كشكول

لطلاب الدبلومات الفنية.. قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

إحالة قيادة بالنزهة التعليمية للمحاكمة العاجلة بتهمة تزوير

حادث معهد الأورام.. الخشت: نقف يداً واحدة في محاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره

بالصور.. تكريم أوائل الإعدادية بـ"إدارة الصف التعليمية"

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تسكين مشروع تطوير “روضة السيدة”

“الصحة”: عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة تستقبل 35 ألف حاج

طرق التبرع لصالح المعهد القومي للأورام (صورة)

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

"الثابت والمتحول" و"أريد أن أنام" جديد الساقي

أهالي الزاوية الحمراء على موعد مع الثقافة الهندية

اليوم.. مناقشة "انتقام شفاف" بمعرض الإسكندرية للكتاب

صدور "مملكة الليل" عن دار النسيم

صفحتنا ع الفيس بوك