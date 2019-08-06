نشوب حريق في ملاهي بـ6 أكتوبر

تكثف قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، الثلاثاء، جهودها لإخماد حريق شب في مدينة ملاهي بمدينة السادس من أكتوبر.



تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل ملاهي في 6 أكتوبر، فانتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.