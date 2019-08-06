تأديب مديرين بإقليم شرق الدلتا الثقافي

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 73 لسنة 61 قضائية، بمجازاة مديرين بإقليم شرق الدلتا الثقافي، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية بسبب عدم أدائهما عملهما بدقة، وبراءة مسئولة الصادر لعدم ارتكابها مخالفات.



أكدت المحكمة عدم صحة ما نسب إلى "ناهد. ا"، مسئولة الصادر بإقليم شرق الدلتا الثقافي، بأنها لم تتخذ الإجراءات المقررة حيال إرسال الشيك رقم 30877782 بمبلغ 1453 جنيهًا لصالح الشركة المصرية للإتصالات قيمة فاتورة التليفون مما ترتب عليه فصل الحرارة وخدمة الإنترنت لمدة ثمانية أشهر وتعطيل العمل بالإقليم بسبب فقد الشيك، فقضت المحكمة ببراءتها.



وتضمن الحكم مجازاة "رضا. ع"، مديرة الشئون الإدارية بالإقليم بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها بعد ثبوت إهمالها في مراجعة ومتابعة سداد اشتراك التليفون مما ترتب عليه عدم السداد وفصل الحرارة.



كما تضمن تغريم "محمد. ا"، المدير العام بالإقليم ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لإهماله في الإشراف على أعمال المخالفة الثانية مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما.