إحالة مديري القضايا والتحقيقات بـ"النقل العام" للمحاكمة

أحالت وزارة العدل مدير عام القضايا والرأي ومدير التحقيقات بهيئة النقل العام للمحاكمة العاجلة، في القضية رقم 144 لسنة 61 قضائية عليا؛ لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي.



وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "أشرف. ع"، مدير عام القضايا والرأي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة النقل العام، و"محمد. ن"، مدير التحقيقات بالهيئة خلال يوليو 2018 افتعلا مشاحنات بنية النيل وإلحاق الضرر ببعضهما مما ينعكس على سير العمل ويتنافى مع طبيعة عمل كليهما لكونهما من شاغلي الوظائف القيادية.



