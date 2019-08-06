أهالي الزاوية الحمراء على موعد مع الثقافة الهندية



تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء٬ بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي مولانا آزاد، يومًا ثقافيًا هنديًا بعنوان "يوم الهند" وذلك فى الثالثة من عصر الخميس 8 أغسطس الجاري.



ويتضمن اليوم عدة فعاليات، وتبدأ بلقاء مع مدير مركز مولانا آزاد تحت عنوان "الهند ومصر.. حضارة وتراث"، يليه عرض فيلم وثائقى بعنوان "روح الهند " ثم فيلم قصير عن حياة غاندى، كما يشمل اليوم الثقافى معرض عن دولة الهند ويختتم بعرض لأشهر الرقصات الهندية٬ والذي تقدمه فرقة هندية على المسرح المكشوف بالمكتبة.



يشار إلى أن مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء منارة ثقافية وحضارية في قلب القاهرة٬ التي تعمل على إتاحة الخدمات المعرفية والثقافية للجماهير العريضة في مختلف المناطق والمحافظات المحرومة من هذه الخدمة.



يأتي هذا المشروع كثمرة للتعاون المشترك بين الحكومة المصرية ممثلة في محافظة القاهرة ووزارة الثقافة ووزارة الاتصالات ووزارة التعاون الدولي والحكومة الدنماركية والتي ساهمت في تكاليف الإنشاء والتأثيث وشراء المقتنيات.

