توترات التجارة تهوي بأسهم اليابان

تراجعت الأسهم اليابانية، الثلاثاء، لأدنى مستوياتها منذ أوائل الماضي، مدفوعة بهاجس وقوع حرب تجارية كاملة بين الصين والولايات المتحدة بعد أن صنفت واشنطن بكين على أنها متلاعبة بالعملة.



وعلى الرغم من أن السوق قلصت ما يزيد على نصف الخسائر التي سجلتها في وقت سابق؛ إذ تلقت الدعم من عوامل بينها استقرار اليوان الصيني، فإن المستثمرين ما زالوا حذرين بفعل تصاعد الضبابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.



وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.65% ليغلق على 20585.31 نقطة بعد أن تراجع 2.94% خلال الجلسة وبلغ أدنى مستوياته منذ العاشر من يناير الماضي. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44% إلى 1499.23 نقطة.



واتخذت الحرب التجارية المستمرة بين أمريكا والصين منذ عام منعطفا حادا للأسوأ؛ إذ اتهمت واشنطن بكين بالتلاعب بعملتها بعد أن سمحت الصين لليوان بالانخفاض لأدنى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.



وتضررت الشركات المنكشفة على التجارة العالمية بشدة؛ إذ إن الين ارتفع مسجلا أعلى مستوى في 7 أشهر مقابل الدولار.



هبط سهم تويوتا موتور ومجموعة سوفت بنك، أكبر شركتين من حيث رأس المال السوقي لهما أنشطة عالمية، 2.4% و2.9% على الترتيب.



وتراجع سهم باناسونيك 2%، بعد أن فقد 4.2% ليبلغ أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف السنة، بينما تراجعت أسهم هوندا موتور 0.2% مسجلة أدنى مستوى في 3 سنوات.



وفي المقابل، كانت هناك نقاط متألقة في بعض نتائج أعمال الشركات.