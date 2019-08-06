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اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:49 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13578 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1977 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 16545 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 519 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1357 نقطة.
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