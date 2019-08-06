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عالم

تقرير بريطاني: مصر آمنة والإرهاب لن يؤثر على السياحة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:48 ص
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن انفجار معهد الأوروام في مصر لن يكون له تأثير على السياحة، فمازال السفر لمصر آمنًا جدًا.

وتابعت أن القاهرة شهدت عمل إرهابي مروع، حيث اصدمت سيارة مفخخة بعدد من السيارات أمام معهد الأورام، وتسببت في مقتل 20 شخص وإصابة 47 آخرين، مع تصدعات كبيرة في المستشفى.

وأضافت أن مصر بها العديد من مناطق الجذب السياحي التي يأتي لها السياح كل عام، وعلى رأسها الأهرمات وأبو الهول ووادي الملوك ومعبد أبو سمبل ونهر النيل.

وأشارت إلى أن الحادث تسبب في ذعر بين الأطفال المرضى، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم لمستشفى أخرى، بسبب الأضرار التي لحقت بالمعهد جراء الانفجار.

وأوضحت أنه فور وقوع الانفجار توجهت السلطات الأمنية بكافة فروعها لمكان الحادث، وبدأ التحقيق على الفور، حتى أعلنت الداخلية ملابسات الحادث ودوافعه.

وأشارت إلى أن الحادث يأتي بعد أيام قليلة من قرار الخطوط الجوية البريطانية تعليق الرحلات لمصر لمدة أسبوع، وتم استئناف الرحلات مرة أخرى نهاية شهر يوليو الماضي لتكون رحلة واحدة يوميًا من هيثرو في لندن إلى القاهرة.

وأوضحت أن هذا الحادث لا يعني أن مصر غير آمنة، فهناك العديد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت دول منطقة الشرق الأوسط والدول الغربية، ومع7 ذلك فإن السفر لمعظم هذه البلدان مازال آمنًا ومصر ليست استثناء.

وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية لم تصدر أي تحيرات للسفر إلى مصر وأبقت على إرشاداتها بعدم السفر للمناطق الحدودية وخصوصًا شمال سيناء أو الحدود الغربية مع ليبيا، بينما تعتبر شرق مصر وباقي جزيرة سيناء آمنة بالكامل، وتعد القاهرة من أبرز المدن الآمنة في مصر.

وأوضحت أن هناك نحو 415000 مواطن بريطاني زارو مصر عام 2018، وكانت زيارتهم خالية من المتاعب تقريبًا.
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