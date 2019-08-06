مذكرة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران

أبرمت هيئة الإشراف على التأمين السورية أمس مذكرة تفاهم مع مؤسسة التأمين المركزية في إيران، بما يخدم تعزيز التعاون في مجال التأمين بين البلدين.



وتهدف المذكرة إلى تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والفروع والوكالات ومكاتب الاتصال وفق القوانين والأنظمة المحلية السارية في البلدين.



كما تهدف المذكرة لحفز تبادل الخبرات في مجال حسابات التأمين وتطبيقاته، وفي مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات وطرق صناعة التأمين واستثمار موارد التمويل واحتياجات التأمين وطرق المراقبة من سلطات الإشراف على التأمين، وتسهيل التأمين البحري وتقديم التغطية التأمينية للشحن.



وتركز المذكرة على دعم الفريقين المعرفة المهنية للموظفين الإداريين وخبراء التأمين من خلال عقد المؤتمرات، وإجراء الدورات المهنية والورشات العملية أو من خلال تبادل إيفاد الخبراء والموظفين بين البلدين من أجل هذا الغرض.



كما يتم العمل على خطة عملية لتنفيذ مذكرة التفاهم وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، واستمرار المفاوضات والمشاورات حول مختلف القضايا.