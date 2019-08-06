تراجع بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع البنوك.



وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% خاسرا 12.670 نقطة ليصل إلى مستوى 6089.45 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% خاسرًا 13.220 نقطة ليصل إلى مستوى 6714.06 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسرًا 11.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4861.09 نقطة.



وجرت التداولات بمستهل التعاملات على 60.3 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون دينار كويتى عبر 3555 صفقة.



وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاعى الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%.



وجاء سهم "منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.86%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.28%، فيما تصدر سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.95% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.16%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 8.05%.