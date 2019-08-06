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الصحة

الكويت.. الشيخ طلال الفهد يكشف نتائج صراعه مع السرطان (فيديو)

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الشيخ طلال الفهد الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابق، صدور نتائج الفحوصات الأولية في رحلة علاجه وصراعه ضد مرض السرطان.

وطمأن الشيخ طلال متابعيه على نتائج الفحوصات، مبينًا أنها جاءت مطمئنة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الطبيب أوقف باقي الفحوصات بسبب تعرضه لحساسية شديدة من الأشعة.

وقال في مقطع فيديو: "الحمد لله، لقد ظهرت النتائج الأولية بشكل مطمئن لله الحمد والمنة، لكن الدكتور المعالج قرر توقيف بقية الفحوصات لمدة 4 أو 5 أسابيع، وذلك بعد تعرضي لحساسية قوية نظير أخذي للأشعة الملونة، وبالتالي ستكون هناك راحة سلبية، ثم نعود للفحوصات والأشعة إن شاء الله".

وفي عام 2016، كشفت الفحوصات الطبية في العاصمة لندن، إصابة الشيخ طلال بورم سرطاني في الحالب الأيمن، ما استدعى جراحة عاجلة لاستئصال الكلية والحالب وجزء من المثانة.

وفي شهر مايو2018، ظهرت خلايا سرطانية في المثانة مرة أخرى، ما استوجب ضرورة استئصالها، رغم خطورة العملية، وذلك منعًا لتطور المرض.

واعتاد الشيخ طلال طمأنة متابعيه عن صحته وكشف تطورات حالته أولًا بأول عبر مقاطع فيديو يبثها من حين لآخر.
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