برلماني: توطين الصناعة المصرية أبرز ملفات الانعقاد الأخير

قال النائب رزق راغب، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن ملف توطين صناعة النقل فى مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية من الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة، خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، وذلك لأهمية هذه الخطوة التى ستحقق طفرة فى قطاع النقل.



وأوضح وكيل اللجنة، في بيان له، أن هناك حراكًا وطفرة فى منظومة النقل وشبكة الطرق بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، وتأتى هذه الخطوة فى إطار الاهتمام بالمنظومة بشكل عام، وأن يتم التحول من التجميع إلى التصنيع، وهذه خطوة مهمة سيترتب عليها الكثير من الايجابيات فى هذا الملف خلال الفترة المقبلة.



وأشار وكيل اللجنة إلى أن توطين الصناعة الوطنية، سيفتح الباب لثورة من التطوير الحقيقية فى قطاع النقل، على أن تتم مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة لتحقيق مكاسب متعددة لمصر فى مقدمتها الدخول فى مجال التصنيع لمختلف وسائل النقل وضمان تحقيق عنصر الأمان فى مرفق السكك الحديدية.