تدريب شاق لريال مدريد قبل مواجهة ريد بول سالزبورج

عاد ريال مدريد اليوم الثلاثاء، للتدريب بعد راحة من يومين ونصف وذلك بحصة مران مسائية اكتسب فيها كل من ميليتاو وكاسيميرو مزيدا من الإيقاع للعب لأول مرة في فترة الإعداد يوم الأربعاء أمام ريد بول سالزبورج، وهي المباراة التي قد يظهر فيها كورتوا ويوفيتش من جديد.



وكان مران اليوم أطول من المعتاد ليستعد اللاعبون للمباراة الودية التي تأتي داخل إطار التحضير للموسم الجديد.



وقد يمكن للمدرب الاعتماد الأربعاء على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إن أراد، بعد تعافيه بالكامل من التواء الكاحل.



ويسري نفس الأمر على الصربي لوكا يوفيتش الذي كان مصابا بكدمة، وبات مستعدا للعودة والتأقلم مع فريقه الجديدة.



وشارك أيضا الويلزي جاريث بيل الذي لم يتحدد مصيره مع الريال حتى الآن.