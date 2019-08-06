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مصر

الصحة: استقبال 35064 حالة مرضية في عيادات البعثة الطبية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:39 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 35064 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 31030 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4034 حالة في المدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلي دخول 72 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 30 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 42 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن، موضحا أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 29 حالة بالمستشفيات السعودية، بإجمالي عدد 90 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 6 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا " صباحا ومساء" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

كما شدد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، على تكثيف الندوات والزيارات التوعوية والتثقيفية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية، والماسكات لتجنب ضربات الشمس، والإصابة بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها، تزامنا مع قرب موعد أداء مناسك الحج، مؤكدا عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم.
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