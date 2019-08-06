الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

روحاني: إيران لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها، وذلك خلال زيارة لمقر وزارة الخارجية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول:"السلام مع إيران أم السلام والحرب معها أم المعارك، ولا يمكن لأحد أن يستهدف أمننا ويريد السلام لنفسه".

وقال روحاني، وفيما يخص حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، خاصة بعد احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية:"الناقلات البريطانية في السابق كانت ترفض تحذيراتنا في الخليج العربي لكن الأمر الآن يختلف كليا ففي زمن الرفاه والصلح يمكن التغاضي عن الأخطاء، لكن الآن أقول لمن يحاول زعزعة أمن المنطقة بجلب سفن حربية إليها إن الأمن مقابل الأمن والمضيق مقابل المضيق".

وخلال زيارته لوزارة الخارجية، أشاد روحاني بوزير خارجيته محمد جواد ظريف، وذلك بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه.

وقال روحاني:"عندما يتكلم وزير الخارجية في المحافل الخارجية فهو يتكلم باسم جميع الشعب وليس باسم حزب أو تيار".

وأشاد روحاني بظريف قائلا:"ظريف مجتهد وأمين، لأنه يطبق ما يطلبه منه النظام، وإن كان يختلف معه في بعض الأمور"، مشددا على أن:"الشعب الإيراني يقف خلف وزير خارجيته ويدعمه".

وجدد التأكيد على أنه يتعين على الولايات المتحدة رفع كل العقوبات إذا ما كانت تريد حقا التفاوض مع إيران.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 كما قامت بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على ظريف الأربعاء الماضي، في خطوة غير معتادة للغاية من شأنها أن تقطع قناة تواصل محتملة بين الجانبين.

وقال ظريف إنه تم فرض العقوبات عليه بعدما رفض دعوة نقلها له سيناتور جمهوري للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

"عار 57357".. المستشفى رفضت استقبال الأطفال بعد إخلاء معهد الأورام

منذ أقل من نصف ساعة

نشوب حريق في ملاهي بـ6 أكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

منذ يومين

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

نشوب حريق في ملاهي بـ6 أكتوبر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للقبول بالجامعات

تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

الباز يكشف خطيئة الإعلام في تغطية حادث التفجير بمحيط "معهد الأورام"

ستوديو

"البحوث الفلكية" تكشف سبب تغير لون سماء القاهرة وقت الغروب (فيديو)

أحمد صلاح حسني لـ "ستوديو" : "الممر" يليق بتاريخ السينما المصرية

أنجلينا جولي تتصدر البوستر الرسمي لـ "Maleficent: Mistress Of Evil"

"الكنز".. سد خانة في عيد الأضحي

رياضة

وصيف الدوري الفرنسي يتعاقد مع "يازجي"

تدريب شاق لريال مدريد قبل مواجهة ريد بول سالزبورج

"آس الإسبانية" تستعرض محاولات الريال لضم بوجبا

الفراعنة يخطفون الميدالية الذهبية في أولمبياد كرة القدم بالهند

الرئيس نيوز

(انفوجراف) خطوات التبرع للمعهد القومي للأورام

بريطانيا تنضم إلى المهمة الأمريكية لحماية السفن التجارية في الخليج

المالية: نتواصل مع الصحة لتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل "القومي للأورام"

إجمالي تبرعات إعادة ترميم المعهد القومي للأورام (انفوجراف)

منوعات

تدريب سائقات إناث لقيادة قطارات فائقة السرعة فى الصين

دراسة: استخدام السماعات قد يسبب فقدان السمع

طفل يبلغ عن والده لاجتيازه الإشارة الحمراء

اكتشاف سر مصاص الدماء الغامض

كشكول

لطلاب الدبلومات الفنية.. قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

إحالة قيادة بالنزهة التعليمية للمحاكمة العاجلة بتهمة تزوير

حادث معهد الأورام.. الخشت: نقف يداً واحدة في محاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره

بالصور.. تكريم أوائل الإعدادية بـ"إدارة الصف التعليمية"

إسلام سياسي

"الإخوان يفجرون معهد الأورام".. الأكثر تداولا في مصر على تويتر

كتابان جديدان يوثقان جرائم داعش بحق الإيزيديين

أمريكا تحذر تركيا من أي عملية عسكرية في سوريا

الداخلية: سيارة مفخخة تسببت في تفجير معهد الأورام


زيت وسكر

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تسكين مشروع تطوير “روضة السيدة”

“الصحة”: عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة تستقبل 35 ألف حاج

طرق التبرع لصالح المعهد القومي للأورام (صورة)

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

"الثابت والمتحول" و"أريد أن أنام" جديد الساقي

أهالي الزاوية الحمراء على موعد مع الثقافة الهندية

اليوم.. مناقشة "انتقام شفاف" بمعرض الإسكندرية للكتاب

صدور "مملكة الليل" عن دار النسيم

صفحتنا ع الفيس بوك