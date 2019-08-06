إنشاء خطوط اتصالات المشروعات الرقمية العملاقة

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية المشاركة في إنشاء خطوط إتصالات المشروعات الرقمية العملاقة، مشددا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لتوطين التكنولوجيا والرقمنة لخدمة كافة مشروعات التنمية العملاقة.



جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة فايبر مصر.



في هذا الصدد أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على إنشاء خطوط إتصالات والخوادم وتطبيقات برمجة للإدارة الآلية وآليات الدعم الفني واللوجسيتي لكافة المشروعات الرقمية العملاقة، مشيرا لاستغلال الإمكانيات المُتاحة بالهيئة العربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية.



وأضاف أن هذه النظم الحديثة تحقق الكفاءة والجودة لضمان إستمرارية المشروعات الرقمية ،لافتا لأهمية تحقيق الرقمنة الذكية لكافة المشروعات التنموية، مشيرا أننا نستهدف تلبية السوق المحلي من أجهزة الإتصالات والخوادم مؤكدا أنها خطوة أولي يتبعها البدء في خطوات التصنيع المحلي للخوادم.



من جانبه أوضح المهندس أحمد محمد أحمد طه رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر والعضو المنتدب أن هذا التعاون يعد الأول من نوعه في مصر لتحقيق الرقمنة الذكية للمشروعات الرقمية العملاقة، مشيرا أننا نتطلع للتعاون والإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية الطلب المتزايد من أجهزة الإتصالات والخوادم لكافة المشروعات الرقمية المختلفة بمصر.